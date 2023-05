Instagram-Post: «Verzweiflungstat» – Cathy Hummels verärgert ihre Fans oben ohne

Mit ihrem jüngsten Instagram-Post wollte Cathy Hummels für eine noch nicht genau definierte neue Kampagne die Werbetrommel rühren. Dazu setzt sie die Hashtags #NeueKampagne und #Dranbleiben und fügt die Worte «New House & New Hair – Pink is my color», also «Neues Haus & neue Haare – Pink ist meine Farbe», hinzu. Eigentlich kein ungewöhnlicher Beitrag der 35-Jährigen, wäre da nicht das Bild, welches bei ihren Followerinnen und Followern wieder einmal wütende Kommentare hervorruft.