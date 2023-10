Veterinäramt: Anne Wünsche kassiert Anzeige wegen Hund in Windel

Die dreifache Mama würde sich aber drum bemühen, ihrem Welpen das Pinkeln in der Wohnung abzugewöhnen. Auch für sie sei es «nicht so prickelnd», dass ein Hund eine Windel trägt. Dass diese für den kleinen Toni jedoch störend sein könnten, zieht die 32-Jährige nicht in Anbetracht: «Er macht keine Anstalten, diese Windel abzunehmen.»

Einige Fans kritisierten die Hundewindeln bereits ein paar Tage zuvor. «Also ich bin sprachlos. Da kriegt der Welpe ne Windel an, weil man zu faul ist, mit ihm rauszugehen», so eine Followerin der Deutschen. Auch weitere Stimmen sprechen sich gegen Anne aus: «Der Hund wird gehalten wie ein Stofftier, sorry, so sind die Probleme vorprogrammiert.»