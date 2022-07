Formel-1 : Vettel denkt nicht an Karriereende: Gibt klare Absicht weiterzumachen

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel (Deutschland) denkt gar nicht erst an ein Karriereende.

Sebastian Vettel will seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison fortsetzen. Der viermalige Weltmeister, der seit September 2019 nun schon auf einen Sieg wartet, hat mit seinem Arbeitgeber Aston Martin entsprechende Gespräche aufgenommen. «Ich rede mit dem Team und es gibt die klare Absicht weiterzumachen», sagte der 35-Jährige am Donnerstag vor dem Großen Preis von Frankreich in Le Castellet.