Formel-1 : Vettel nimmt Schumacher in Schutz: «Nicht immer nur draufhauen»

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat seinen Kumpel Mick Schumacher nach dessen zuletzt schwachen Leistungen verteidigt. «Kritik ist in der Hinsicht auch gerechtfertigt. Aber man darf nicht immer nur draufhauen, sondern muss auch mal sagen, wenn was gut gelaufen ist», sagte Aston-Martin-Fahrer Vettel der «Bild»-Zeitung.

Vor dem neunten Saisonlauf in Kanada am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) ist der Druck auf den 23-jährigen Schumacher beim US-Rennstall Haas groß. Noch immer ist der ehemalige Formel-2-Meister ohne WM-Punkte und kostete seinen Rennstall durch Unfälle schon viel zusätzliches Geld.

«Wir fahren alle am Limit», sagte der Hesse Vettel (34) und nahm Schumacher in Schutz: «Dass da mal was kaputtgehen kann, gehört dazu. Ich glaube, in der Situation sollte man alles dran setzen, einem den Rücken zu stärken. Auch aus eigener Erfahrung ist es nicht einfach, wenn teamintern nur draufgehauen wird.»