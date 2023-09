Viadukt Munsbach: Auf der A1 bewegt sich endlich was

Das Viadukt Munsbach auf der A1 ist seit Dienstagabend dieser Woche in Fahrtrichtung Luxemburg nur einspurig befahrbar und sorgt vor allem bei Bürgen aus dem Osten des Landes und deutschen Grenzpendlern für eine extra Portion Frust. Statt freie Fahrt auf dem Weg zur Arbeit heißt es in den Morgenstunden derzeit für viele, sich einen Extrapuffer an Zeit einzuplanen, denn man weiß nie, wie weit sich der Verkehr an dieser Stelle staut.