Schauspielerin : Vicky Krieps gewinnt Europäischen Filmpreis

Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend im isländischen Reykjavik bekannt. Krieps wurde für ihre Rolle im Drama « Corsage » ausgezeichnet, in dem sie als Kaiserin Sisi zu sehen ist.

Krieps war per Video zugeschaltet und sagte, sie wolle die Auszeichnung allen Frauen in der Welt widmen, die gesehen und gehört werden sollten. Sie wurde auch von Premierminister Xavier Bettel beglückwünscht, der «sehr stolz auf die künstlerischen Leistungen unserer talentierten Schauspielerin» war, wie es in einer Erklärung der Regierung am Sonntagmorgen hieß.