Am Donnerstag beraten in Luxemburg die EU-Innenminister über die seit Jahren strittige Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. In einem offenen Brief an Deutschlands Regierung wenden sich Promis gegen die geplante Verschärfung.

Offener Brief : Vicky Krieps, Herbert Grönemeyer & Co. kritisieren Pläne zur EU-Asylpolitik

Neben Vicky Krieps haben zahlreiche weitere Prominente und Kunstschaffende unterzeichnet. Vincent Lescaut/L'essentiel

Schauspieler, Musiker und andere Prominente haben sich in einem offenen Brief an die deutsche Regierung gegen eine Verschärfung der Asyl-Politik gewandt. In dem Schreiben, über das der «Spiegel» zuerst berichtete, heißt es unter anderem, «wir sehen, dass die Migrationspolitik sich in einem Wettstreit der Unwürdigkeit verirrt. Wir sehen zugleich, dass der Populismus auch in Deutschland die Oberhand gewinnt, und Lösungen im Sinne und Dienste einer universell gültigen Menschlichkeit auf der Strecke bleiben».

Die Regierung wird dafür kritisiert, statt versprochener Verbesserungen «nun den massivsten EU-Asylrechtsverschärfungen jemals» zustimmen zu wollen. Hintergrund ist die derzeit in der EU diskutierte Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den europäischen Außengrenzen geben soll.

Gerichtet ist der auf der Internetseite der Organisation «LeaveNoOneBehind» (etwa: Lass niemanden zurück) veröffentlichte Brief unter anderem an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Organisation unterstützt nach eigenen Angaben «Menschen auf der Flucht und Initiativen, die das ebenfalls tun». Unterzeichnet hat unter anderem die deutsch-luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps, die in Berlin lebt. Außerdem werden Herbert Grönemeyer, die Bands Kraftklub und Revolverheld, die Schauspieler Katja Riemann und Benno Fürmann sowie prominente Moderatorinnen und Moderatoren wie Klaas Heufer-Umlauf und Ruth Moschner aufgelistet.

Die EU-Innenminister beraten am kommenden Donnerstag in Luxemburg über die seit Jahren strittige Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Die EU-Staaten versuchen derzeit, sich auf Grundzüge einer Reform des europäischen Asylsystems zu einigen, um die seit Jahren heftig gerungen wird. Es geht unter anderem um die Frage, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den europäischen Außengrenzen geben soll.

Vor allem Staaten an den EU-Außengrenzen wie Italien und Staaten wie Deutschland, die das Ziel vieler Asylbewerber sind, haben mit Blick auf die Europawahlen im kommenden Jahr großes Interesse daran, dazu bald eine Einigung zu erzielen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich nach Abstimmung mit den Koalitionspartnern unter anderem dafür einsetzen, dass Asylsuchende künftig an den Außengrenzen verlässlicher als bisher registriert und identifiziert werden.

Schnelle Prüfung, schnelle Ausweisung

Zu den auf EU-Ebene diskutierten Vorschlägen gehört auch, dass diejenigen, die keine Aussicht auf Schutz als Flüchtling oder wegen politischer Verfolgung haben, die EU nach einer Prüfung direkt wieder verlassen müssen. Die Prüfung soll maximal einige Wochen dauern. Die anderen Schutzsuchenden sollen dann innerhalb der EU verteilt werden.

Die deutsche Familienministerin Lisa Paus (Die Grünen) hat vergangene Woche angekündigt, dass die Bundesregierung unbegleitete Minderjährige und Familien mit Kindern unter 18 von den geplanten Asyl-Prüfungen an den EU-Grenzen ausnehmen wolle. «Als Familien- und Kinderministerin unterstütze ich es sehr, dass wir uns in der Bundesregierung gemeinsam darauf verständigt haben, Familien mit Kindern unter 18 Jahren sowie alle unbegleiteten Minderjährigen generell aus den vorgesehenen Asylverfahren an den EU-Grenzen auszunehmen», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

Dies sei die Position, für die Deutschland in Brüssel in den Verhandlungen zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) kämpfe, fügte Paus hinzu. In Grenzverfahren sei eine angemessene Unterbringung und Versorgung von Kindern mit ihren spezifischen Bedürfnissen nicht zu gewährleisten. «Kinder unter 18 Jahren in Grenzverfahren und damit in eine höchst prekäre Situation zu schicken, würde eine enorme Kindeswohlgefährdung bedeuten.» Die Familienministerin sprach vom Risiko einer erneuten Traumatisierung.