Interview: Vicky Krieps – «Ich kenne das Problem, in eine Schablone passen zu müssen»

Ich finde, man sollte den Preisen nicht zu viel Bedeutung beimessen. Es ist schwierig, das Spiel eines Schauspielers zu beurteilen. Es kommt auf den Film und den Kontext an. Es ist immer mit mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Abgesehen davon, dass ich mich geehrt gefühlt habe, ist es ein bisschen wie eine Postkarte, die man von zu Hause oder anderswo erhält.

Wie haben Sie den Preis für die beste schauspielerische Leistung in Cannes für sich aufgenommen?

Ja, ich habe die Biografie von Elisabeth von Österreich gelesen, als ich 15 Jahre alt war. Und ich merke jetzt, dass ich etwas verstanden hatte. Ich spürte eine Traurigkeit hinter der Fassade, die ich kannte. Als Mädchen fühlte ich das Gleiche, dieses Problem, in eine Schablone passen zu müssen, hübsch zu sein, ein bisschen lustig, aber nicht zu viel, intelligent, aber nicht zu viel, Freundin, aber nicht zu viel. Diese Erziehungsform, um die zu werden, die letztlich ausgewählt wird, stammt aus dieser Zeit.

Diese Rolle lag Ihnen besonders am Herzen, und Sie haben das Thema auch der Regisseurin Marie Kreutzer vorgeschlagen…

Das Korsett ist mehr als eine Metapher. Hat sie es Ihnen ermöglicht, ganz in die Rolle zu schlüpfen?

Die Stellung, die Frauen und insbesondere Elisabeth von Österreich in dem Film eingeräumt wird, hallt heute nach, wie nie zuvor.

Das hat mich überrascht, denn ich habe mit 15 Jahren gespürt, was sie damals gespürt hat und was heute so sichtbar ist. Und vielleicht sogar noch perfider, denn einerseits hat man sich von vielen Dingen befreit, andererseits hat man sich noch nicht damit beschäftigt, wie es sich anfühlt, mit dem eigenen Image konfrontiert zu werden, wie es heute der Fall ist. Der Film handelt von dieser Melancholie, weil sie sich leer fühlt, weil sie zu sehr mit ihrem eigenen Bild konfrontiert wird.