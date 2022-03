«The Wall» : Vicky Krieps spielt US-Grenzschützerin

LUXEMBURG/HOLLYWOOD – In einem Kinofilm, der aktuell produziert wird, ist die luxemburgische Schauspieler als Grenzschützerin an der US-Grenze zu Mexiko eingesetzt.

Fürs US-Magazin «Variety» ist sie der «rising star» in Hollywood. Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps wird als Hauptdarstellerin in dem Film «The Wall» zu sehen sein, so der Bericht. Der Film befindet sich aktuell in der Produktionsphase und soll im Herbst 2023 in die Kinos kommen. Krieps wird Jessica Comley spielen, eine amerikanische Grenzschützerin, die einen harmlosen Migranten vor Zeugen erschießt. Einer ihrer Kollegen hilft beim Versuch, das Verbrechen zu vertuschen.