Luxemburgische Schauspielerin: Vicky Krieps spricht über ihren «Seelenverwandten» Gaspar Ulliel

In Luxemburg kommt er zwar erst im Januar in die Kinos, aber «Mehr denn je» wurde in den vergangenen Tagen erneut mit einem Preis für den besten Film beim frankophonen «Cinemania Festival» im kanadischen Montreal ausgezeichnet. Der von Émily Atef inszenierte Spielfilm dreht sich um eine junge kranke Frau (gespielt von Vicky Krieps). Sie entscheidet sich, ihre Behandlung abzubrechen und mit ihrem Geliebten nach Norwegen zu fliehen, um dort in Sorglosigkeit ihre letzten Tage zu verbringen.