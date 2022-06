«Alle mussten warten»: Victoria Beckham bestellt Limo zum Flieger – und nervt Mitpassagier Boy George

Über die Extra-Wartezeit nach der Landung regte sich einer besonders auf: Sänger Boy George, ehemals Frontmann von «Culture Club», der ebenfalls im Flieger saß. Der 61-Jährige ließ seinem Frust auf Twitter freien Lauf. «Eine nette Geste der British Airways, alle in der ersten Klasse warten zu lassen, während Victoria Beckhams Auto sie am Flugzeug abholt. Ich werde es für eine Weile vermeiden, mit dieser Airline zu fliegen!», postete er wütend. Inzwischen hat er den Post allerdings wieder gelöscht.

Nicht der erste Streit zwischen Beckham und George

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Beckham und George in die Haare kriegen. Bereits im Jahr 2018 liefen sich die beiden bei einem Radiosender über den Weg. Damals bat der Sänger («Karma Chameleon» oder «Do you really want to hurt me») Victoria um eine Autogrammkarte. Diese habe ihn aber bloß kühl abgewiesen. Im Interview mit «KIIS 1065» erzählte der Musiker damals weiter, dass er Beckham schließlich nochmals zur Seite gezogen habe, damit sie ihm etwas Lustiges auf die Karte schreibe. Sie hinterließ ihm: «Zum Teufel, verpiss dich!».