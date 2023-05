Christian Eriksen: «Video meines Herzstillstands habe ich am nächsten Tag in der Klinik angeschaut»

Der 12. Juni 2021 sollte sich für immer ins Gedächtnis der Fußballwelt einbrennen. Es war der Tag, an dem der dänische Fußball-Star während des EM-Spiels in Kopenhagen gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen war und mit viel Glück und dank tüchtiger Hilfe von Sanitätern und Schutzengeln eine zweite Chance erhielt.

«Als Mensch zurückkommen»

«Was ich persönlich gelernt habe», so der zweifache Familienvater, «ist, einfach zu genießen, solange man hier ist, und alles zu genießen, was kommt, und Fußball zu spielen, wenn es Spaß macht.» Mache es keinen Spaß mehr, sollte man etwas anderes machen. Für den Mittelfeldspieler sei es mittlerweile wichtiger, «Vollzeit-Vater» und «Vollzeit-Freund» zu sein. Eriksen: «Ich wollte als Mensch zurückkommen.»

Die Szenen des Herzstillstandes habe er am Tag nach dem Vorfall vom Spitalbett aus im TV gesehen. «Ich habe das gemacht, um alle Emotionen zu verarbeiten und mich auf später vorzubereiten», so der 120-fache dänische Internationale. Aber: «Es wird nie einfacher. Man sieht sich das an und denkt nicht wirklich darüber nach, dass es das einfach hätte gewesen sein können.» Nur an seine Kinder habe er sofort gedacht.