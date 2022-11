Luxemburg: Video von Polizeieinsatz während Weihnachtsmarkt sorgt für Furore

Video: Facebook/James Thomma

Seit dem Wochenende kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video, das einen scheinbar brutalen Einsatz einer Polizeistreife zeigt. In einer ersten Mitteilung vom gestrigen Sonntag sprachen die großherzoglichen Ordnungshüter lediglich von «der Festnahme eines alkoholisierten Mannes». In den Videosequenzen, die schon etlichen Male im Netz geteilt wurden, sieht man einen Polizisten, der offenbar den Kopf eines Festgenommen gegen die Scheibe eines Fahrzeugs schlägt.

«Zwei mutmaßlich alkoholisierte Personen wollten den Weihnachtsmarkt nicht verlassen», erklärt die Police Grand-Ducale auf Anfrage von L'essentiel am Montag. Demnach seien die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben mit einer «unkooperativen Person» konfrontiert gewesen, die «die Beamten beleidigt und provoziert» habe. Laut Polizemeldung eskalierte die Situation vor Ort und eine entsprechende Reaktion der Ordnungshüter sei notwenig gewesen, die den Mann «überwältigt und zur Polizeiwache gebracht» haben, so die Beamten. In diesem Zusammenhang sei es zu den «teilweise veröffentlichten Vorkommnissen» in den «Videoausschnitten» gekommen, heißt es weiter.

«Hast du gefilmt?», «Ja, ich habe gefilmt».

In der Sequenz kann man außerdem hören, wie sich einer der beiden beteiligten Männer, der das Video aufgenommen hat, als «unabhängiger Journalist» vorstellt. Er soll dafür bekannt sein, an den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen zu haben. «Hören Sie auf, sich zu widersetzen, lassen Sie Ihre Hände los», fordert ein Beamter im Video, als er einem der Männer Handschellen anlegen will. «Ich bin ein Bürger, lassen Sie mich ein Bürger sein», entgegnet dieser. «Können Sie bitte aufhören, meinen Kopf gegen das Auto zu schlagen?», sagt der Mann weiter in dem Video. Danach hört man die beiden Männer untereinander sprechen: «Hast du das gefilmt?», «Ja, ich habe das gefilmt». Die Szene dauerte mehrere Minuten.