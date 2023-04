Frankreich: Video von singendem Emmanuel Macron geht viral

Nach der viel kritisierten Fernsehansprache von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu seiner umstrittenen Rentenreform ist ein Video aufgetaucht, das den Präsidenten singend auf der Straße zeigt. Viele Internet-Nutzer mutmaßten am Dienstag, dass das Video mithilfe von künstlicher Intelligenz oder auf andere Weise gefälscht wurde. Aus Macrons Umfeld hieß es jedoch, das Video sei echt.

«Der Präsident hat sich nach seiner Rede einen Moment Zeit mit seiner Frau genommen», erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Macrons Umfeld. «Sie wurden von einer Gruppe junger Menschen angesprochen, die gesungen haben. (...) Also hat er bei einem Lied aus den Pyrenäen mitgesungen, das er liebt und kennt.»

Will auf Gewerkschaften und Arbeitgeber zugehen: der französische Präsident Emmanuel Macron im Fernsehen. (17. April 2023)

Zuerst veröffentlicht wurde die Aufnahme auf der Facebook-Seite einer Organisation namens Projet Canto mit dem Kommentar: «Nur die Mafia und Projet Canto bringen einen Staatschef zum Singen.» Die Organisation hat sich nach eigenen Angaben dem Erhalt traditionellen Liedguts in digitaler Form verschrieben.

Die linksgerichtete französische Zeitung «Libération» hatte vergangenes Jahr berichtet, die Organisation sei von Rechtsaußen-Aktivisten gegründet worden und biete in ihrer App auch die Aufnahmen von Liedern mit Nazi-Bezügen an. Aus Macrons Umfeld hieß es dazu am Montag, der Präsident habe «in dem Moment nicht den Hintergrund jedes Menschen, mit dem er gesprochen hat», kennen können.