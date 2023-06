Hannover: Video zeigt blutüberströmte Helene Fischer (38) – Konzertabbruch

«Ich werde mich jetzt erst einmal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung, okay? Sorry!», so Fischer nach dem Unfall.

Am Sonntagabend spielte Helene Fischer (38) ein Konzert in Hannover. Die Schlagersängerin musste nach rund einer Stunde ihr Konzert abbrechen: Sie verletzte sich bei einem Manöver am Trapez so stark an der Nase, das diese blutete und ihr das Blut übers Gesicht rann und auf die Beine tropfte. Wie ein Konzertbesucher gegenüber der «Bild» sagt, passierte der Unfall ausgerechnet während ihres Songs «Wunden». «Es gab auf einmal ein komisches Geräusch», so der Besucher weiter.