Luxemburg: Video zeigt blutüberströmten Mann in Parkanlage – Tatverdächtiger festgenommen

Seit dem vergangenen Wochenende kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video von einem schwer verletzten Mann, der blutüberströmt am Eingang des Parkhauses Fort Neipperg steht. Die Identitäten des Opfers und des Angreifers, sowie Information über den Tathergang waren zunächst unbekannt. Nach Angaben der Police Grand-Ducale vom heutigen Dienstagnachmittag ist der Mann von den Videoaufnahmen Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden, der in der Nacht auf Samstag zwischen dem hauptstädtischen Parkhaus und einem benachbarten Lokal stattgefunden haben soll.