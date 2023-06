Luxemburg: Video zeigt brutale Gewalt an 14-Jähriger – Ermittlungen laufen

Dieser Artikel spricht von Gewalt an und von Minderjährigen. Falls diese sensible Thematik Dir gerade nicht gut bekommen würde, lies diesen Artikel bitte nicht weiter.

Die Videosequenz, die seit Donnerstag auf den sozialen Netzwerken kursiert, scheint an Brutalität kaum zu übertreffen zu sein: Darin zu sehen ist ein junges Mädchen, knieend vor einer Gruppe Jugendlicher. Der einminütige Clip dokumentiert im Folgenden, wie die 14-Jährige geschlagen, mit einer Flüssigkeit übergossen und erniedrigt wird. Die gewalttätigen Szenen sollen vom vergangenen Mittwoch sein. Fassungslos darüber, was sie in dem Video gesehen hat, habe die Mutter des jungen Opfers umgehend Anzeige erstattet. Die Ermittlungen der Behörden zu dem Fall liefen bereits, wie die Frau erklärt. Die ganze Familie stehe unter Schock. «Ihre Zwillingsschwester konnte am Donnerstag nicht einmal zur Schule gehen, weil sie so traumatisiert ist», so die sichtlich mitgenommene Mutter von drei Kindern gegenüber L'essentiel.