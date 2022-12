Lawine in Vorarlberg: Video zeigt den Moment, als sich die Lawine löste

«Oh shit», sagt Tiktok-User Stevebreake in einem Video. Es zeigt genau den Moment, als am Sonntagnachmittag im vorarlbergischen Lech Zürs eine Lawine niederging . Nach wenigen Sekunden stoppt das Video, der User wollte sofort zu den möglichen Verschütteten eilen.

Wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte, gehe man von keinen weiteren Vermissten aus. Man werde im Verlauf des Tages dennoch vorsichtshalber eine Suchaktion starten. Vier Personen seien verletzt worden, eine davon schwer.

Die Suche dauert auch in der Nacht an.

Zunächst ging man davon aus, dass mehrere Personen am Sonntagnachmittag in Vorarlberg von einer Lawine erfasst wurden.

Skipiste am Sonntag gut besucht

In der Weihnachtszeit ist die Region gut besucht. «Dementsprechend verhält es sich auf der Piste. Diese war am Sonntag gut besucht.» Zu den Pistenverhältnissen sagte eine Sprecherin der Tourismusregion Lech/Zürs, dass es in Vorarlberg gestern zuletzt geschneit hat. «Auf dem Berg liegen aktuell 80 Zentimeter Schnee.» Die Lawinengefahr liege bei Stufe 3 bis 4 und ist somit erheblich.