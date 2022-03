Kein Übergewicht : Videospielende Kinder sind nicht dicker

Videospielen begünstigt Übergewicht offenbar nicht stark. Das berichten Forscher nach der Auswertung von 20 Studien.

Forscher haben 20 Studien auf Übergewicht in Zusammenhang mit Videospielen ausgewertet. Dabei kam heraus, dass Erwachsene, die Computer- oder Videospielen nachgehen, zwar etwas dicker als Nichtzocker sind, aber der Effekt gering ist. Bei Kindern und Jugendlichen fanden die Forscher aus Würzburg (D) und Linz (Ö) gar keinen Zusammenhang. Die Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift Social Science & Medicine.

Games können für die Gesundheit förderlich sein

Zudem hatte kürzlich eine Motorik-Studie in Deutschland ergeben, dass gamende Kinder sich nicht unbedingt weniger bewegen. Allerdings bewegen sich Kinder und Jugendliche demnach allgemein immer weniger. Die körperliche Alltagsaktivität in der Gruppe der 4- bis 17-Jährigen sank der Untersuchung zufolge in den vergangenen zwölf Jahren um mehr als ein Drittel (37 Prozent).