Marius Borg Høiby: Viel Alkohol und nackte Haut – Sohn von Prinzessin Mette-Marit feiert wild

Das Paar feierte den Geburtstag von Filmregisseur Joakim Kleven (hier mit Nora) in Oslo.

Am Wochenende ließen es Marius Borg Høiby und seine neue Freundin Nora Haukland mit Freundinnen und Freunden so richtig krachen.

Nach dem Hausverkauf mit Ex Juliane Snekkestad zog Marius Borg Høiby wieder bei seiner Mutter, der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (49), ein. Das teilte der Kommunikationschef Guri Varpe auf Anfrage der Boulevardzeitung «Verdens Gang» mit. Damit wohnt der 25-Jährige nun in der privaten Residenz Gut Skaugum in Asker, einem Vorort südöstlich von Oslo, und musste sich Anfang der Woche vermutlich einigen unangenehmen Fragen seiner Mutter und ihres Mannes, Kronprinz Haakon (49), stellen.