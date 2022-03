Kandidaten komplett : Viel nackte Haut in «Promi Big Brother» 2017

Das Fremdschämhaus öffnet wieder seine Tore: Am Freitag geht «Promi Big Brother» in die fünfte Runde. Und dank Milo Moiré gibt es bestimmt die eine oder andere Nacktszene.

Er wird gern auch als «Deutschlands härtester TV-Knast» bezeichnet. Am Freitag ziehen nun also wieder zehn mehr oder minder bekannte prominente Köpfe bei «Promi Big Brother» ein. Zwei Wochen dauert das freudige Spektakel, schon zum fünften Mal lädt Sat 1 zu einer Art «Hunger Games» für Aufmerksamkeits-hungrige «Stars» ein.

Mit dabei ist dieses Jahr auch die Schweizer Nacktkünstlerin Milo Moiré. Die Frau also, die sich in der Düsseldorfer Altstadt schon freiwillig von Fremden an den Brüsten und im Intimbereich anfassen ließ. Oder mit Farbe gefüllte Eier aus ihrer Vagina auf eine Leinwand quetschte.