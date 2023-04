Luxemburg: Viele Bauern sind erleichtert über die Zulassung von Glyphosat

Luxemburg war das erste Land, das Glyphosat Anfang 2021 verbot. Obwohl das Herbizid noch bis Ende 2023 zugelassen ist, wurde Luxemburg am Montag in der Berufung vom Verwaltungsgericht abgewiesen. «Für uns ist das ein bisschen eine Erleichterung», sagte Christian Wester, Präsident der Centrale paysanne, am Dienstag. «Die Aufhebung des Glyphosat-Verbots wird jedem Landwirt die Möglichkeit geben, entsprechend den Bedingungen zu wählen. Das ist ein Präzedenzfall. Ein Staat wird nicht in der Lage sein, ein Produkt zu verbieten, das anderswo in der Europäischen Union erlaubt ist.»