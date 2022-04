Luxemburg: Viele Beschäftigte nutzten den Urlaub aus familiären Gründen

«Die Maßnahme soll bis einschließlich 23. Juli 2022 verlängert werden», bestätigte das Ministerium für soziale Sicherheit. Dieser Zeitraum würde das laufende Schuljahr im Großherzogtum, aber auch in den benachbarten deutschen Bundesländern (Saarland und Rheinland-Pfalz, 25. Juli), in Frankreich (7. Juli) und in Belgien (1. Juli) abdecken. Eine dauerhafte Einführung des Gesetzes steht jedoch nicht zur Debatte. «Es handelt sich um eine vorübergehende Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern», betonte das Ministerium.

Der im März 2020 eingeführte Sonderurlaub wurde von 68.810 Personen in Anspruch genommen, was etwa 13 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung entspricht. Dies geht aus den Zahlen der Generalinspektion für soziale Sicherheit in den Jahren 2020 und 2021 hervor. Dabei haben Frauen (17 Prozent ) besonders häufig von den zusätzlichen Urlaubstagen Gebrauch gemacht. «Wird diese Maßnahme von einer Person in einem bestimmten Zeitraum mehrfach genutzt, wird sie nur einmal gezählt», erklärte das Ministerium.