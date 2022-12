Luxemburg: Viele Branchen brauchen in der Vorweihnachtszeit Verstärkung

Die Vorweihnachtszeit treibt einige Branchen an ihre Grenzen. Es gilt Tausende Pakete auszuliefern, Weihnachtsfeiern zu organisieren und einem großen Andrang in den Geschäften gerecht zu werden. Genau deshalb stellt Cactus momentan mehr Personal ein. «Wir sind im Grunde fast durch mit der Mitarbeiter-Rekrutierung. Aber wir stellen immer noch weiter ein, weil wir das ganze Jahr über Bedarf haben», erklärt die PR-Beauftragte Natalia Sampaio.

«Unsere neuen Angestellten machen ähnliche Arbeiten, wie die, die schon lange da sind. So haben sie dann eventuell auch später die Chance auf unbefristete Arbeitsverträge», so Sampaio weiter. Ob das mit der Entfristung klappt, hänge allerdings vom Bedarf des Unternehmens und der Qualität der Arbeit des entsprechenden Mitarbeiters ab.

Dass die Corona-Maßnahmen weggefallen sind. macht es dem Eventmanagement-Unternehmen Ghanimé Events in diesem Jahr wieder etwas leichter, nicht nur wegen des Aufschwungs. «Die Organisation einer Veranstaltung erfordert immer, dass man sein Team verstärkt und zur Weihnachtszeit stehen viele Events an», erklärt Valérie Ghanimé, Geschäftsführerin bei Ghanimé Events. Da es aber mittlerweile keine Corona-Checkpoints mehr an den Event-Eingängen gibt, braucht das Unternehmen nicht mehr ganz so viele Helfer, diese seien in der Regel Studierende. «Diese Jobs bleiben gefragt, weil sie pünktlich und gut bezahlt werden», so Ghanimé.