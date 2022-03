Kunden beschweren sich : Viele Busfahrer lassen die Finger nicht vom Handy

LUXEMBURG – Acht Prozent der Busfahrer telefonieren laut einer Studie des Infrastrukturministeriums hinter dem Steuer.

«Au volant, laissez sonner!» («Lassen Sie’s am Steuer klingeln») heißt der Slogan einer neuen Verkehrssicherheits-Kampagne. Und die gilt auch für Busfahrer. Doch halten sich alle daran? Diese Frage hat das Meinungsforschungsinstitut TNS-ILReS zwischen April und Dezember 2012 rund 2‘100 Passagieren in 850 luxemburgischen RGRT-Bussen gestellt. In Auftrag gegeben hatte die Studie zur Zufriedenheit der Buskunden, die am Dienstag vorgestellt wurde, das Infrastrukturministerium.