Corona in Luxemburg : Viele Firmen setzen weiter auf den CovidCheck

LUXEMBURG – Viele Unternehmen im Land sind noch unentschlossen, ob der CovidCheck am Arbeitsplatz beibehalten werden soll.

Das neue Covid-Gesetz sieht vor, den CovidCheck am Arbeitsplatz, der seit dem 15. Januar verpflichtend war, optional zu machen.

Das neue Covid-Gesetz sieht vor, dass der CovidCheck am Arbeitsplatz, der seit dem 15. Januar obligatorisch ist wieder optional wird. «Es hat zwei Wochen gedauert, um alles einzurichten», erklärt Luis Cadima, Leiter von Morganite Luxemburg, einem Unternehmen für Industriebedarf und -ausrüstung. «Wir werden diese Regelung bis zum 28. Februar beibehalten, auch wenn sie jetzt optional ist. Es ist auch eine Möglichkeit, besser zu kontrollieren, da wir im Dezember einige Coronafälle hatten, die der Produktion schadeten. »

Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Luxemburg war der CovidCheck im November eingeführt worden. «Es hat gut funktioniert und wurde von den Beschäftigten akzeptiert. Wir werden den Delegationen vorschlagen, ihn beizubehalten. Wir sehen in diesem System die Möglichkeit, eine größere Normalität am Arbeitsplatz zu erreichen», sagte Daniel Hilbert, People Partner.

In vielen Unternehmen, die von L'essentiel kontaktiert wurden, wurde die Frage noch nicht entschieden, so etwa die CFL, Raiffeisen, BIL, Arcelor Mittal, Tango oder ING. Einige «wollen den CovidCheck abschaffen, da er die Produktion zu sehr verzögert hat, vor allem auf den Baustellen», während andere darüber nachdenken, ihn zu verlängern, «da er ein Mehr an Sicherheit bietet», berichtet Marc Kieffer, Generalsekretär der Fedil.