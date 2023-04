Luxemburg: Viele Grenzgänger werden nicht auf ihre Löhne besteuert

Seit Jahren führen die Nachbarländer Diskussionen darüber, ob ihnen Luxemburg genug, als Ausgleich zu den Tausenden Arbeiter die sie dem Großherzogtum stellen, zahlt. In einer parlamentarischen Anfrage an den Premierminister stellen die LSAP-Abgeordneten Mars di Bartholomeo und Yves Cruchten fest, dass der vom 22. Februar stammende Tribünenbeitrag französischer und deutscher Politiker thematisch zwar nicht neu, aber dringender und detaillierter als bislang gewesen sei.

In ihrer Antwort erinnern die zuständigen Minister daran, dass Luxemburg zahlreiche grenzüberschreitende Projekte mit zweistelligen Millionenbeträgen finanziert. Zudem seien nicht alle Grenzgänger von steuerlichen Lohnabzügen im Rahmen des «Retenue sur les traitements et salaires (RTS)» betroffen, was die Haupteinnahmequelle ist.