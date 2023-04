Influencerin: «Viele hassen mich» – Anne Wünsche hat nach ungeplanter Schwangerschaft abgetrieben

Ihre über eine Million Follower nimmt Wünsche in ihrem langen, ausführlichen Post gewissermaßen mit zu ihrem Abtreibungstermin. Sie beschreibt, wie sie morgens aufsteht, in die Klinik fährt und in den OP-Saal gebracht wird. «Als ich die Bank, auf die ich mich legen sollte, die einem Frauenarztstuhl sehr ähnlich war, wollte ich am liebsten umdrehen und wieder gehen. Abhauen, nach Hause fahren und mich verkriechen…», so der ehemalige Soap-Star wörtlich. Erneut wiederholt Wünsche dann, was zu ihrer Entscheidung geführt habe. «Warum zum Teufel ist das passiert? Ich habe verhütet und jetzt stehe ich hier. Ich will das nicht, aber ich muss!», schreibt sie.