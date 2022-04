Krieg in der Ukraine: Viele junge Menschen sehen sich als Putin-Versteher

In den USA glauben auch 20 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, dass Russland nicht gezielt tote Zivilisten in Kauf nimmt.

Mit dem Alter steigt die Skepsis gegenüber Putin

Das muss jeder selbst für sich beantworten. Eine repräsentative Umfrage der Tamedia-Zeitungen in der Schweiz zeigt jedoch auf, dass vor allem junge Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren offenbar mit Putin und seiner Strategie sympathisieren. In dieser Gruppe können 40 Prozent zumindest Putins Motive verstehen, in der Alterskategorie über 65 sind es nur 14 Prozent (Alle Zahlen siehe Grafik in der Bildstrecke).