An der A13 : Viele Lkw-Fahrer pfeifen auf das Abfahrtsverbot bei Büringen

BÜRINGEN – Für Transitverkehr ist die Abfahrt verboten. Viele Lkw-Fahrer halten sich aber nicht daran und sorgen dadurch regelmäßig für eine verstopfte N31.

Das Schild, das Lkw-Fahrern im Transitverkehr auf der A13 die Ausfahrt bei Büringen verbietet, könnte nicht eindeutiger sein. Dennoch wird die Tankstelle, die ein paar hundert Meter dahinter an der N31 liegt, häufig von Brummis angesteuert. Marc, der dort gerade seinen Lkw tankt, sagt: «Ich weiß, dass es verboten ist. Ich komme aber trotzdem oft hierher, weil mein Arbeitgeber einen Vertrag mit dem Betreiber der Tankstelle hat.»

Innerhalb einer Stunde steuerten 15 Lkw-Fahrer besagte Tankstelle an. Claudine, die an der N31 wohnt, erklärt, dass «man manchmal gar nicht mehr an die Tankstelle kommt, weil das Verkehrsaufkommen zu hoch ist.» Besonders morgens und abends sei häufig das ganze Viertel verstopft, sagt sie: «Das ist ein echtes Problem».