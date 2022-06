Premiumdienste : Viele Luxemburger tappen in Kostenfalle

LUXEMBURG – Eine scheinbar normale SMS, die es aber in sich hat. Viele Mobilfunknutzer zahlen monatlich für Dienste, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Um sich von einem Premiumdienst abzumelden, reicht in der Regel, das Wort «STOP» an den Absender zu schicken.

Im Großherzogtum häuften sich zuletzt die Beschwerden über sogenannte Premium-SMS. Gemeint sind damit Dienste, die über SMS bestellt werden. Die Bezahlung erfolgt am Monatsende über die Mobilfunkrechnung oder der Betrag wird vom Prepaid-Guthaben abgezogen. «Um sich von einem solchen Dienst abzumelden, müssen Sie ‹STOP› an die Nummer senden, von der die SMS kommt. Ansonsten müssen die Nutzer weiterhin für bestimmt Dienste zahlen, etwa für Klingeltöne oder Spiele», erklärt ein Verkäufer in einem Shop eines Mobilfunkanbieters in Luxemburg . «Ich selbst habe dabei 15 Euro verloren», fügt er hinzu.