Tourismus : Viele Luxemburger zieht es über Ostern in die Sonne

LUXEMBURG – Wenn im Großherzogtum die Temperaturen auf den Gefrierpunkt sinken, packen viele Menschen ihre Koffer und fliegen in den Süden. Viele geben nach langer Zeit der Entbehrungen auch etwas mehr aus.

Trotz der aktuellen Krisen wollen viele Menschen aus dem Großherzogtum über Ostern verreisen. Die Schulferien starten am morgigen Samstag und enden am 18. April. «Egal ob Familien, Paare oder Alleinstehende, alle wollen in die Sonne», sagt Mickael Poulain, Leiter der Reiseagentur We Love To Travel auf dem Kirchberg. Besonders gefragt seien derzeit Reiseziele auf den Kanaren, auf den Kapverden oder in Ägypten.