Reisen : Viele Luxemburger zieht es wieder in die Sonne

LUXEMBURG – Am Flughafen Findel herrscht am kommenden Wochenende viel Betrieb: Die Faschingsferien stehen vor der Tür.

Er erklärt den Ansturm durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in zahlreichen Ländern: «Die Menschen fühlen sich wieder sicherer. Aber wir bleiben vorsichtig, weil wir gelernt haben. wie schnell sich die Dinge wieder ändern können.» Besonders beliebt seien Ziele in Dubai, auf den Kapverden, in den USA oder in Ägypten. Viele Kunden hätten aber auch Mauritius oder die Malediven gebucht.