Frankreich: Viele Prominente und Fans nehmen Abschied von Jane Birkin in Paris

Jane Birkins Töchter, die französisch-britische Schauspielerin Lou Doillon (L) und Charlotte Gainsbourg (R), sprechen miteinander, während sie dem Sarg der verstorbenen britisch-französischen Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin am Ende ihrer Trauerfeier in der Saint-Roch-Kirche in Paris am 24. Juli 2023 folgen.

Zahlreiche Prominente und Hunderte von Fans haben am Montag in Paris Abschied von der britisch-französischen Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin genommen. Die Trauerfeier in der Kirche Saint-Roch, zu der nur Angehörige und Freunde zugelassen waren, wurde auf einer großen Leinwand außerhalb der Kirche übertragen. Der Tod Birkins war am Sonntag vergangener Woche bekannt geworden. Sie war im Alter von 76 Jahren in ihrer Wohnung gestorben.