Nato-Gipfel: Viele Selfies mit Gauthier Destenay

Gauthier Destenay ist auch diesmal wieder beim Treffen der Nato-Länder dabei gewesen. In Vilnius gesellte sich der Ehemann von Premierminister Xavier Bettel am Dienstag und Mittwoch zu den anderen Ehepartnern der Staats-und Regierungsschefs. Unter diesen waren zum Beispiel First Lady Diana Nepaitė, Ingrid Schulerud, Ehefrau des NATO-Generalsekretärs, und die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska. Auf dem Programm standen unter anderem Besuche des Großfürstenpalastes von Litauen und der National Art Gallery.