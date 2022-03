#PartageonsLessentiel : Viele Überraschungen mit «L'essentiel»

Um unser Zehnjähriges gebührend zu feiern, haben wir für Euch Jahr voller Überraschungen!

Lasst Euch überraschen! Treffpunkt Morgen, an etlichen Orten Luxemburgs:

6:30 - 8:30 Uhr vor dem Luxemburger Hauptbahnhof

7:30 - 9:30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Shoppingcenter Auchan

12:00 - 14:00 Uhr an der Place d'Armes und vor der Universität in Belval