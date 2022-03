Burnout-Syndrom : «Viele vergessen sich selbst in der Arbeit»

LUXEMBURG - Wenn ein Arbeitnehmer zu viel in seine Arbeit investiert, kann er schnell «ausbrennen». Der Zustand der totalen Erschöpfung vom Beruf tritt dann auf. Luxemburgs Arbeitsmediziner schlagen Alarm.

Leiden viele Menschen in Luxemburg unter der totalen Erschöpfung von der Arbeit? Diese Frage stellte der Abgeordnete André Bauler in einer parlamentarischen Anfrage an das luxemburgische Arbeitsministerium.

«Immer mehr Arbeitnehmer sind in Luxemburg vom sogenannten Burnout-Syndrom betroffen», berichtet Ivette Bausch vom Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) auf Anfrage von L’essentiel Online. Dabei gibt es laut der Arbeitsmedizinerin zwei Faktoren, die für berufliche Überlastung verantwortlich sind: der ökonomische Druck und die rasche Veränderung im Beruf. «Viele investieren unheimlich viel in ihre Arbeit, so dass sie sich selbst vergessen», so Bausch weiter.