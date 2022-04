Urban Art in Völklingen : Vielfältig, aktuell und politisch wie nie

VÖLKLINGEN – Sie gilt als eine der größten Werkschauen von Urban Art weltweit: Am Samstag eröffnet die 6. Biennale im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Mit so viel Vor-Ort-Arbeiten und politischen Statements wie nie.

1 / 7 6. Urban Art Biennale Das abgekoppelte «o» im durchgestrichenen «HELL-O-WORLD» lässt erahnen, wie schnell die Welt zur Hölle werden kann. Oliver Dietze/dpa 6. Urban Art Biennale In der Möllerhalle des Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist eine Arbeit des Künstlers Deih zu sehen. Oliver Dietze/dpa 6. Urban Art Biennale Der Künstler Roadsworth hat auf das Dach der Möllerhalle des Weltkulturerbe Völklinger Hütte ein Graffiti gemalt. Oliver Dietze/dpa

Der Willkommensgruß an die Welt, der in riesigen weißen Buchstaben an der früheren Staubwand der Völklinger Hütte prangt, ist ein eigenwilliger. Das abgekoppelte «o» im durchgestrichenen «HELL-O-WORLD» lässt erahnen, wie schnell die Welt zur Hölle werden kann. Die 78 Meter lange Botschaft am Weltkulturerbe stammt von dem in Brasilien lebenden Franzosen Rero: Sie ist eine von ungewöhnlich vielen In-Situ-Arbeiten, die für die 6. Urban Art Biennale vor Ort entstanden sind.

Und noch etwas ist neu bei dieser Ausstellung: Erstmals öffnet sich nicht nur das Areal des früheren Eisenwerks für diese anarchische Kunstform, sondern der Urban-Art-Parcours führt von der Hütte direkt nach Völklingen. «Endlich kommen wir auch in den Stadtraum hinein. So wird das Verbindende der Urban Art quasi zum Markenzeichen dieser Biennale», sagt Kurator Frank Krämer, der schon die erste Urban-Art-Ausstellung 2011 begleitet hat.

Werke in der ganzen Stadt: in Unterführungen, auf Plätzen und an Fassaden

Mit einem Jahr Verspätung wegen Corona sind nun ab Samstag (16.30 Uhr) und bis zum 6. November die Werke von insgesamt 76 Künstlerinnen und Künstlern aus 22 Ländern zu sehen: In den Hallen, an Wänden und sogar auf dem Dach des Weltkulturerbes ebenso wie in einer Unterführung, an Plätzen und Fassaden und sogar in einer früheren Bank in der Innenstadt. «Definitiv zu schade» wäre es, so Generaldirektor Ralf Beil, wenn man sich nur auf einen Teil der Ausstellung beschränken würde. Beide Bereiche seien «komplementär» und nur «zusammen perfekt».

Die enge Verbindung zwischen beiden Orten zeigt sich auch in dem 600 Quadratmeter großen Porträt des türkischen Hüttenarbeiters Kaya Urhan am Saarstahlgebäude. Das Werk von Hendrik Beikirch ist quasi ein emotionales und kulturgeschichtliches Bindeglied zwischen der Hütte, in der Urhan einst gearbeitet hat, und der Stadt, in der er heute lebt. Andere Arbeiter muss man eher suchen, so klein sind sie: Doch wer seinen Blick auf Kniehöhe richtet, entdeckt die winzigen Figuren des Belgiers Jaune. Oder auch auf der Mauer vor der Hütte, wo sie sich bezeichnenderweise auf einer «Kunstfabrik» niedergelassen haben.

Auch im Transformationsprozess von der Industriestätte zum Kulturbetrieb erscheint die Arbeit von Lek & Sowat aus Frankreich wie ein weiteres Bindeglied: «May the bridges I burn light the way» lautet ihr Spruch in der Unterführung an der Bahnhofstraße, die sonst Werk und Stadt trennt.

Nach einem kleinen Abstecher zur Forbacher Passage, wo Benedetto Bufalino drei Autos zu Tischtennisplatten umfunktioniert, wird die leerstehende Röchling-Bank nach vielen Jahren wieder zu neuem Leben und zu einem Gesamtkunstwerk erweckt: Hier hat der Franzose «Obsolettrismes» mit einer wunderbaren kalligraphischen Schrift ganze Wände mit Geschichten beschrieben und bei seinem Sprayen auch vor Fenstern und Heizkörpern nicht Halt gemacht.

Grenzenlose Ausprägung und Spielart der Urban Art

Nebenan in der Schalterhalle hat Landsmann «Katre» einige Neonröhren perspektivisch vor einem Hüttenfoto angeordnet und dem, was er im Keller gefunden hat, zu neuer Bedeutung verholfen. Die unzähligen Schlüssel der einstigen Bankfächer etwa werden auf dem Fußboden sorgfältig zu einem künstlerischen Gebilde zusammendrappiert.

Dass sich Urban Art aus Street Art und Graffiti entwickelt hat und in der Ausprägung und Spielart heute grenzenlos ist, zeigt sich auch in den Hallen und auf dem Gelände des Weltkulturerbes: angefangen von der bunten Papierarbeit der New Yorkerin Chrystal Wagner über die Stadtlandschaft von Hendrik Czakainski und die verspielten Lego-Installationen von Jan Vormann bis zur Paintball-Maschine von «Rocco und seine Brüder», die Farbe auf Polizei-Schutzschilder wirft.

Ein Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes – ist dabei sicherlich die Arbeit von Maxime Drouet in der Erzhalle: Auf einer 23 Meter langen Zug-Silhouette leuchten und schillern zwölf Fenster in Regenbogenfarben als Hinterglasmalerei. Videofilme zeigen zudem den Entstehungsprozess und wie der Künstler an einem geheimen Ort in Frankreich an Zügen arbeitet.

Eine Art Hilferuf nach oben richtet der Kanadier «Roadsworth»: Auf dem Dach der Möllerhalle hat er weiße Hieroglyphen aufgemalt, die sich scheinbar zufällig ineinanderschlingen. Aus der Entfernung jedoch, von der Aussichtsplattform über den Hochöfen, lässt sich eine Botschaft lesen: «Defund the War Maschine» (Der Kriegsmaschinerie das Geld entziehen).

Und auch das ist eine Besonderheit der 6. Biennale: Anders als in den Vorjahren ist sie nach Ansicht von Beil «sehr viel politischer und aktueller» geworden und greift viel stärker die derzeitige Weltsituation auf. Das spiegelt sich nicht nur in der wandhohen Google-Maps-Karte mit einem Knick zwischen Moskau und Kiew von Ampparito aus Spanien wider, sondern auch in der Arbeit des Franzosen Zevs. Hoch über den dunklen und dick verstaubten Ventilatoren projiziert er aktuelle Nachrichten auf einen illuminierten Schriftzug. Zwar muten die Buchstaben an wie der letzte Hinweis in einem Spielfilm, aber an diesem Ort und zu dieser Zeit nehmen die Worte eine ganz neue Bedeutung ein: «The End».