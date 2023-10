Vielfalt: Welche Tomaten sind die richtigen für Dein Lieblingsgericht?

Tomaten haben noch bis Ende November Saison. Höchste Zeit also, noch einmal kräftig zuzulangen – doch welche der 3000 Sorten eignet sich eigentlich für welches Gericht am besten?

Es gibt etwa 3000 verschiedene Tomatenarten – nicht alle sind gleich gut für jede Zubereitungsart geeignet. Unsplash/Kate Laine

Tomaten gehören zu den Nachtschattengewächsen und sind eng mit den Kartoffeln, Auberginen und Peperoni verwandt. Botanisch gesehen zählen sie übrigens zu den Früchten , im kulinarischen Umfeld gelten sie aber meist als Gemüse.

Aber manche Tomaten sind tatsächlich so süß und saftig, dass sie mehr an eine Frucht erinnern. Überhaupt ist Tomate nicht gleich Tomate: Es gibt rund 3000 Arten und nicht alle eignen sich gleich gut für jedes Gericht.

Wir haben vier Gerichte ausgewählt und sagen Dir, worauf du bei der Tomatenwahl achten musst.

Tomaten mit Innenleben

Große Fleischtomaten eignen sich besonders gut zum Füllen. Du höhlst sie aus und füllst sie wieder: Mit Reis, Couscous, Kichererbsen, Hackfleisch – der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt und so eignen sich gefüllte Tomaten auch gut dafür, Reste aus dem Kühlschrank zu verwerten. Und ab in den Ofen damit!

Fleischtomaten sind größer und lassen sich gut füllen – womit auch immer der Kühlschrank etwas hergibt. Getty Images/iStockphoto

Flaschentomaten für die Sauce

Flaschentomaten habe eine längliche Form, haben wenig Kerne und schmecken süß. Sie werden auch als Roma- oder Eiertomaten bezeichnet. Sie eignen sich wunderbar für Saucen und du kannst sie zu einem pikanten Sugo verarbeiten und über deine Lieblingspasta geben. Tipp: Koche etwas mehr Tomatensauce und friere sie ein. So hast du auch später schnell wieder etwas Sommergeschmack auf dem Teller.

Pasta mit selbst gemachter Tomatensauce ist Soul Food vom Feinsten. Pexels/Polina Tankilevitch

Caprese-Salat

Noch einmal den Sommer schmecken, bevor es wirklich so richtig Herbst ist. Das geht besonders gut mit einem Caprese-Salat. Und hier kommt es gar nicht so darauf an, welche Tomatensorte verwendet wird, sondern viel mehr, dass die Tomaten schön reif sind. Begegnen dir zufällig die großen Ochsenherz-Tomaten oder Berner Rosen, kannst du gut diese für den Salat verwenden. Und viel mehr brauchst du dann auch gar nicht mehr: Einen cremigen Mozzarella, frische Basilikum-Blätter, Olivenöl, etwas Balsamico, Salz – und fertig!

Sommer auf dem Teller: Für den Caprese-Salat sollten die Tomaten vor allem schön reif sein. Pexels/Nadin Sh

Als Snack, zur Deko oder am Stiel gebraten

Cherrytomaten sind meist eher fest und eignen sich darum wunderbar als Snack zwischendurch. Als Dekoration garnieren sie verschiedenste Gerichte oder bringen Grill-Spieße zum Leuchten . Aber sie können noch mehr: Sind die Tomaten noch am Stiel, können sie ganz mit etwas Olivenöl, Knoblauch und Salz in der Bratpfanne angebraten werden – und sind so eine köstliche Beilage.

Die Verwendungsmöglichkeiten von Cherrytomaten sind fast endlos, hier zum Beispiel als Garnitur auf einem Frischkäse-Brot. Pexels/Mathias Reding

Bitte nicht im Kühlschrank lagern!

Auch wenn du sie gewohnheitsmäßig oft zusammen mit anderem Gemüse in der Kühlschrankschublade verstaust: Tu das bitte nicht mehr! Die Tomaten mögen das gar nicht, verlieren dadurch schneller Aroma und verderben rascher. Am besten lagerst du sie im Keller, getrennt von anderem Gemüse oder an einem dunkeln Ort in deiner Wohnung.

