Psychologie: Vier Alltagssituationen, die dich unbewusst stressen – und was dagegen hilft

Der Einbruch der Nacht

Die Präsenz von gewissen Menschen

Du bist eben noch konzentriert am Abarbeiten von Mails, da steht plötzlich dein Chef am Bürotisch und fragt, ob du Zeit für ein kurzes Meeting hast. Deine Schwiegermutter hat versucht, dich anzurufen. Wie fühlst du dich bei der Vorstellung dieser Szenarien?

Gewisse Menschen lösen eine Angespanntheit in uns aus, die wir vielleicht gar nicht erkennen, unterbewusst aber sehr anstrengend ist. Das kann sich auch darin äußern, dass du auf einer Party eine gute Miene machst, obwohl du gar nicht in der Stimmung dafür bist.

Du bist im Homeoffice, hast bald einen Zoom-Call und weißt, dass dein krankes Kind um die gleiche Zeit vom Mittagsschlaf aufwachen wird. Oder vielleicht ist es ein etwas größeres Szenario: Du hast die Hochzeitseinladung eines entfernten Verwandten bereits zugesagt und bekommst am selben Wochenende eine Einladung zur Geburtstagsparty einer engen Freundin. Spürst du, wie diese Situationen Stress in dir auslösen?

Ich suche ein offenes Gespräch mit meinem Verwandten und erkläre ihm, dass ich lieber an die Geburtstagsparty will.

Ich suche ein offenes Gespräch mit meinem Verwandten und erkläre ihm, dass ich lieber an die Geburtstagsparty will.

Zugesagt ist zugesagt, so ist es halt. Ich suche ein offenes Gespräch mit meinem Verwandten und erkläre ihm, dass ich lieber an die Geburtstagsparty will. Ich nerve mich unendlich und stresse mich, schaffe es aber nicht, die Situation anzunehmen oder zu ändern.

Das hilft in diesen stressigen Situationen

Sobald du die Auslöser für Mikroübergänge kennst, kannst du daran arbeiten, die Übergänge in einem entspannteren Zustand anzugehen. Wenn zum Beispiel der Abend eine angstauslösende Zeitspanne ist, kann es helfen, sich zu Beginn dieser Zeit hinzusetzen und tief zu atmen. Wenn es dich traurig macht, dass die Ferien bald zu Ende sind, helfen diese Tipps, um wieder in den Moment zu kommen und präsent zu sein.

Wichtig ist es zudem, zu wissen, dass du mit deinen Ängsten nicht alleine bist. Wenn du also einen Zoom-Call machen musst, während dein Kind wach ist, hilft es dir vorzustellen, dass es Tausenden von Menschen auch schon so ging. Indem du dir bewusst machst, dass jeder in deiner Situation die gleichen Emotionen erleben könnte, gibst du deinen Gefühlen eine gewisse Erlaubnis und etwas Raum zum Atmen. So findest du vielleicht auch die Kraft, deine Schwiegermutter rasch zurückzurufen. Denn Dinge zu erledigen, ist auch eine Art von Selbstfürsorge.