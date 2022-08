Frankreich : Vier Atomreaktoren in Frankreich bleiben wegen Korrosion weiter abgeschaltet

Die Reaktoren in Cattenom und Penly streiken erneut. Der französische Energiekonzern EDF fand winzige Risse an Rohren die für den Kühlkreislauf verantwortlich sind.

Das Atomkraftwerk in Cattenom.

Vier französische Atomreaktoren sollen wegen Korrosion weiter abgeschaltet bleiben. Der französische Energiekonzern EDF teilte am Donnerstag mit, die Reaktoren sollten erst zwischen dem 1. November und dem 23. Januar nächsten Jahres wieder ans Netz gehen. Betroffen sind demnach die Reaktoren Cattenom 1, 3 und 4 sowie Penly 1.

EDF zufolge wurde an vier Stellen nahe von Schweißnähten an Rohren von Kühlkreisläufen Spannungskorrosion festgestellt, die winzige Risse erzeugt. Die Kühlsysteme sind aber bei etwaigen Unfällen von entscheidender Bedeutung. Da die Akws mit mit Flusswasser kühlen, mussten zuletzt wegen anhaltender Hitze und Dürre zahlreiche Akws in Frankreich zurückgefahren oder vom Netz genommen werden.