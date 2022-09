Alkoholkontrolle im Großherzogtum : Vier Autofahrer mussten sich von ihren Führerscheinen trennen

LUXEMBURG – In der Nacht auf Sonntag war die Police grand-ducale wieder mit dem Promilletester unterwegs.

Wer Samstag Abend zu tief ins Glas geschaut hat, musste sich im Großherzogtum in der Nacht auf Sonntag wieder warm anziehen. Die Police grand-ducale hat zwischen 22 Uhr und 1 Uhr insgesamt 115 Autofahrer zur Alkoholkontrolle raus gewunken.

Auf der N13 wurden 43 Autofahrer in Höhe des Parc Merveilleux unter die Lupe genommen. Zwei von ihnen hatten die im Straßenverkehr zulässige Promillegrenze überschritten. «Drei Protokolle wurden erstellt und zwei Führerscheine an Ort und Stelle eingezogen», so die Ordnungskräfte.