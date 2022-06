Police Grand-Ducale : Vier Autos in Unfall zwischen Mamer und Kehlen verwickelt

MAMER – Zwei Personen haben bei einem Mehrfach-Crash am Montagmorgen Verletzungen erlitten und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Montagmorgen ist auf der CR102 ein Unfall passiert, an dem gleich vier Autos beteiligt waren. Gegen 8.20 Uhr sei ein Wagen, der vom Kreisverkehr Mamer in Richtung Kehlen unterwegs war, in einer Kurve ins Rutschen geraten und gegen eine Mauer beziehungsweise Leitplanke geprallt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilt. Dadurch seit der Unfallwagen auf die andere Fahrbahnseite geraten.