Die Sonne kommt : Vier Bademode-Trends, ohne die diesen Sommer gar nichts geht

Langsam aber sicher kommt der Sommer. Wir zeigen dir die neuen Swimwear-Trends passend für Badi, Balkon und Beach.

Hautblitzer mit Cut-Outs

Cut-Outs, also ungewohnte Ausschnitte in Kleidungsstücken, sind in der Mode schon länger ein Thema. In den vergangenen Monaten zeigten sich Stars wie Influencerinnen in Cut-Out-Pieces. Der Trend schafft es nun auch in den Sommer. Sängerin Dua Lipa trägt zum Beispiel einen Badeanzug mit Cut-Out.