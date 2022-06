Luxemburg : Vier Biker verunfallen innerhalb von nur zwei Stunden

LUXEMBURG – An zwei Orten verunfallten in Luxemburg am Donnertsagabend innerhalb von kurzer Zeit insgesamt vier Motorradfahrer.

Gostingen/Wormeldange

Gleich drei Biker verunfallten gegen 17 Uhr auf dem CR134. Die drei waren zusammen in der Gruppe unterwegs als sie plötzlich die Kontrolle über ihre Maschinen verlieren und in eine angrenzende Wiese schlitterten. Die Strecke musste kurzzeitig zwecks Bergung der Motorräder gesperrt werden. Ersten Informationen nach wurde niemand verletzt.

Filsdorf

Um kurz vor 19 Uhr ging es aufgrund von zähflüssigem Verkehr in der Letzebuergerstrooss nur langsam voran. Ein die Autokolonne überholender Biker kam dabei mit einem Fahrzeug in Kontakt, das links in Richtung Hassel abbog. Dadurch verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte behandelten den Verunfallten vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert wurde.