Innerhalb einer Woche : Vier Corona-Patienten in Luxemburg verstorben

Wie die Santé am Mittwoch mitteilt, haben sich innerhalb der vergangenen Woche 1310 Personen in Luxemburg mit dem Coronavirus infiziert. In der Woche zuvor waren es noch 2000 gewesen, was einem Rückgang um 34 Prozent entspricht.