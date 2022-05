Solo Travel : Vier Fehler, die du beim alleine Reisen vermeiden solltest

Alleine die Welt zu entdecken ist aufregend, kann aber auch mühsam sein. Wir verraten, wie dein nächster Solo-Trip ein voller Erfolg wird.

1. Fehler: Du planst zu viel

2. Fehler: Du hast Angst vor dem Alleinsein

Zögerst du, alleine zu verreisen, weil du Angst hast, dich einsam zu fühlen? Das geht vielen so. Dennoch sollte dich dieser Umstand nicht davon abhalten – im Gegenteil. Nutze einen Solo-Trip, um dich besser kennenzulernen und herauszufinden, in welchen Situationen du dich unwohl fühlst und weshalb. Und alleine zu verreisen bedeutet auch nicht zwingend, vereinsamen zu müssen. Geh in ein Hostel, mach an einer Gruppen-Aktivität mit oder lerne online Gleichgesinnte kennen, die mit dir gemeinsam dein Reiseziel entdecken.