In Deutschland : Vier Festnahmen bei bundesweiten Razzien gegen Rechtsextreme

Es ist ein großer Schlag gegen die rechte Szene: Seit dem Morgen laufen Durchsuchungen in elf Bundesländern mit Dutzenden Beschuldigten. Im Zentrum steht eine Eisenacher Kampfsportgruppe.

Ermittler gehen seit Mittwochmorgen mit einer großen Aktion in elf Bundesländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe seien festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch. Es bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Bundesweit gebe es 50 Beschuldigte.