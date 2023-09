Lokal denken

Bevorzugen Sie Produkte, die in Luxemburg angebaut oder hergestellt werden. Entscheiden Sie sich eher für Geschäfte in der Nachbarschaft als für große Konzerne. Entscheiden Sie sich auch für Dienstleistungen, die von lokalen Unternehmern angeboten werden, anstatt multinationale Konzerne zu beauftragen. Natürlich ist es nicht immer möglich oder gewünscht, ausschließlich lokal zu konsumieren. Die Auswahl bleibt dennoch sehr groß, da das Land viele hochwertige Produkte, talentierte Handwerker und kompetente Händler bietet. Abgesehen davon, dass es in bestimmten Fällen finanziell attraktiv sein kann, stärkt der Einkauf in kleinen lokalen Geschäften auch die sozialen Bindungen in der Gemeinde und verbessert das Zusammenleben.

Wenn Sie lokale und regionale Produkte über den kurzen Vertriebsweg kaufen möchten, aber nicht wissen, wo Sie nach solchen Produkten suchen sollen, werden Sie in luxemburgischen Online-Shops fündig. Der seit 2007 bestehende Online-Supermarkt Luxcaddy verfügt über eine große Auswahl an lokalen Spezialitäten und in seinem Blog finden sich Rezepte, die mit Produkten made in Luxembourg zubereitet wurden. Auf der nationalen Plattform Letzshop, die unter anderem vom Wirtschaftsministerium und mehreren Städten und Gemeinden des Landes finanziert wird, können sich alle Einzelhändler in Luxemburg präsentieren und ihre Produkte verkaufen. Der aus einer Erzeugergenossenschaft in Beckerich hervorgegangene und 2020 gestartete Online-Shop gringgo.lu ist ein in noch größerem Maße sozial engagierter und lokal geprägter Akteur. Hier werden ausschließlich biologische, sozial verantwortungsvolle und lokal hergestellte Produkte verkauft. Ein Online-Shop mit ähnlichen Ansprüchen ist kilogram.lu: Hier werden biologische, lokale und pfandpflichtige Produkte in wiederverwendbaren Gläsern vermarktet und so die Verpackung auf ein absolutes Minimum reduziert.