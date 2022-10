Halloween: Vier gruslige Hotels, in denen du garantiert kein Auge zumachst

Flackerndes Kerzenlicht, tanzende Schatten, das Kichern eines Mädchens und ein leichter Lufthauch aus dem Nirgendwo. Diesen Nervenkitzel kannst du dir nicht nur an Halloween an unheimlichen Filmabenden oder gruseligen Partys geben, sondern vielleicht auch in Realität. Wir stellen vier Hotels und Unterkünfte vor, in denen Geister scheinbar ihr Unwesen treiben.